Россиянам, выбросившим домашних питомцев, будут выписывать штрафы

11 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О чем сказал Путин на параде

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
щенки, детский сад (2018) | Фото: ЧС Тюмень

Россиянам, выбросившим домашних питомцев, будут выписывать штрафы

Депутаты Госдумы направили в правительство для получения отзывов пакет поправок в КоАП. Они предусматривают, в частности, штрафы для людей, выбросивших своих домашних питомцев.

Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что поправки разработаны им вместе с Павлом Крашенинниковым, главой комитета по законодательству и госстроительству.

Поправки предполагают штрафы до 30 тыс. руб. для граждан, выбросивших домашних животных. Также предусматривается административная ответственность жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния (штраф до 100 тыс. руб.).

Также штраф может быть назначен за нарушение правил содержания животных в муниципальных приютах, за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев - штраф до 50 тыс. руб.

Владельцам животных, содержание которых запрещено (например, львят и тигрят, с которыми предлагают фотографироваться), тоже может быть выписан штраф – до 150 тыс. руб.

За нарушения содержания животных в цирках и зоопарках предусмотрены штрафы до 200 тыс. руб.

Депутаты планируют внести законопроект в Госдуму после получения отзывов правительства.   ⠀

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Россиянам, выбросившим домашних питомцев, будут выписывать штрафы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: штраф, домашние животные, владельцы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети