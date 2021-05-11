Россиянам, выбросившим домашних питомцев, будут выписывать штрафы

Депутаты Госдумы направили в правительство для получения отзывов пакет поправок в КоАП. Они предусматривают, в частности, штрафы для людей, выбросивших своих домашних питомцев.

Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что поправки разработаны им вместе с Павлом Крашенинниковым, главой комитета по законодательству и госстроительству.

Поправки предполагают штрафы до 30 тыс. руб. для граждан, выбросивших домашних животных. Также предусматривается административная ответственность жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния (штраф до 100 тыс. руб.).

Также штраф может быть назначен за нарушение правил содержания животных в муниципальных приютах, за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев - штраф до 50 тыс. руб.

Владельцам животных, содержание которых запрещено (например, львят и тигрят, с которыми предлагают фотографироваться), тоже может быть выписан штраф – до 150 тыс. руб.

За нарушения содержания животных в цирках и зоопарках предусмотрены штрафы до 200 тыс. руб.

Депутаты планируют внести законопроект в Госдуму после получения отзывов правительства. ⠀