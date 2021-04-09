Россиян ждут ограничения или запрет на поездки в Турцию

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Из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в Турции россиянам могут запретить туризм в эту страну. Об этом сообщили эксперты портала "Турпром".

Отмечается, что у правительства есть несколько вариантов действий. Первый - полный запрет на авиасообщение с Турцией, но в этом случае большинству туркомпаний может грозить банкротство.

Также рассматривается введение двухнедельного карантина для прибывающих из Турции и вакцинация россиян, выезжающих в другие страны.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Турция является единственной страной, откуда были завезены британский и южноафриканский штаммы коронавируса в Россию. По ее словам, в Турции заболеваемость выросла почти в четыре раза буквально за несколько недель. Ситуация там осложняется "очень и очень быстро", отметила Попова.

Глава российского правительства Михаил Мишустин опасается, что из заграничных мини-отпусков в начале мая россияне привезут новые штаммы COVID-19. По его словам, в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших, нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла в Россию.