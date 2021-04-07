Это ложь и неправда, что парламент работает только на принятие репрессивных мер - Хинштейн

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн считает, что властям и компаниям "следует развить российский приоритет во всех основных сегментах нашей цифровой жизни". "Тогда мы сможем чувствовать себя абсолютно безопасно и будем готовы к отражению любых вызовов", - заявил парламентарий на открытии 11-го Российского форума по управлению интернетом.

Он также возмутился тем, что Госдуму часто представляют "цербером": "Когда я слышу, что парламент сегодня работает только на принятие репрессивных мер, это абсолютная ложь и неправда. Российское законодательство в сфере IT и интернета в частности является одним из самых либеральных в мире".

Начальник управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи администрации президента России Татьяна Матвеева на том же форуме заявила, что "открытость интернета не должна мешать государствам в обеспечении безопасности своих граждан и своей инфраструктуры". "Пришло время, когда должен появиться общественный договор между всеми игроками, государствами и пользователями интернета", - полагает чиновница.