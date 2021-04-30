В Ставропольском крае пять детей погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком

На Ставрополье пятеро детей погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, передает корреспондент Накануне.RU.

В автобусе находились 18 пассажиров: 12 игроков детской баскетбольной команды, сопровождающие и тренер. Дети ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования.

"Об этом очень тяжело писать…Пятеро детей погибли… Это горе, это настоящая и пронзающая боль. Соболезную родителям…", - высказался губернатор.

Изначально сообщалось о шести погибших. Одного ребенка, которого считали погибшим в аварии под Ставрополем, реанимировали. Девять человек госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести. Глава региона выехал на место происшествия.

По данным полиции, пострадали 12 человек, ДТП произошло в 16:40 по местному времени (совпадает с московским) на 535-м км автодороги Астрахань — Ставрополь. Столкнулись три транспортных средства, в том числе грузовик и микроавтобус, в котором находились 18 пассажиров.





