Дрон "Ingenuity" совершил первый в истории полет на Марсе

У "Ingenuity" есть свои особенности: сдвоенные лопасти винта приспособлены для ультраразряженной атмосферы Марса и вращаются со скоростью 2500 оборотов в минуту, тогда как на Земле ему хватило бы всего 500 оборотов, чтобы удерживаться в воздухе.

Предполагается, что NASA проведет не менее пяти полетов.

Появилось, кстати, и визуальное доказательство: дрон снял собственную тень с высоты трех метров. Также фото и видео прислал марсоход "Perseverance", который "наблюдает" за дроном с расстояния около ста метров.

It happened. Today our #MarsHelicopter proved that powered, controlled flight from the surface of another planet is possible. It takes a little ingenuity, perseverance, and spirit to make that opportunity a reality: https://t.co/oT3rrBm6wj pic.twitter.com/u63GKshp0G