20 Апреля 2021
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Наука и техника За рубежом
Вертолет Ingenuity на Марсе (2021) | Фото: NASA

Дрон "Ingenuity" совершил первый в истории полет на Марсе

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Дрон NASA "Ingenuity", прибывший на Марс на борту марсохода "Perseverance", совершил пробный полет. Он стал успешным. Мини-вертолет поднялся над поверхностью Марса на три метра, полет продолжался всего 40 секунд. Тем не менее, он стал первым полетом рукотворной техники на другой планете. The Verge считает, что этот исторический полет открывает возможности нового метода исследования других планет: дрон может забраться далеко за пределы досягаемости марсоходов.

У "Ingenuity" есть свои особенности: сдвоенные лопасти винта приспособлены для ультраразряженной атмосферы Марса и вращаются со скоростью 2500 оборотов в минуту, тогда как на Земле ему хватило бы всего 500 оборотов, чтобы удерживаться в воздухе.

Предполагается, что NASA проведет не менее пяти полетов.

Появилось, кстати, и визуальное доказательство: дрон снял собственную тень с высоты трех метров. Также фото и видео прислал марсоход "Perseverance", который "наблюдает" за дроном с расстояния около ста метров.

Полет несколько раз откладывался, поскольку инженерам потребовалось повторно загрузить полетное программное обеспечение после сбоя во время предполетных испытаний. Сейчас вертолет и марсоход находятся на дне кратера Езеро, где, предположительно, могло находиться озеро. Там они будут искать признаки жизни. Впрочем, основная задача "Ingenuity" - продемонстрировать полет, а не исследовать Марс или проводить научные эксперименты. Эти задания предназначены для "Perseverance", чья основная миссия по охоте за жизнью включает сбор образцов марсианской почвы, которые будущий марсоход отправит обратно на Землю уже в 2031 году.

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Дрон "Ingenuity" совершил первый в истории полет на Марсе

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Теги: Дрон, Ingenuity, марсоход, nasa, Perseverance



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