В Белом доме оценили сроки проведения саммита Россия - США

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Говорить о месте проведения саммита с участием президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пока рано, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Однако она сказала, что мероприятие состоится летом.

"Когда будет больше деталей, мы всем вам сообщим", - заявила Псаки, сообщает ТАСС.

Президент США Джозеф Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Главы государств обсудили множество тем: Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата. Байден также предложил провести встречу на высшем уровне.