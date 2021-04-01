Алексей Текслер назначил двух министров и двух заместителей министров

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер произвел ряд кадровых назначений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Министром строительства и инфраструктуры Челябинской области назначен Юлий Элбакидзе. Министром физической культуры и спорта стал Максим Соколов. Станислав Харченко назначен на должность первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, а Инна Подшивалова – заместителем министра сельского хозяйства.

Напомним, в конце декабря 2020 г. Алексей Текслер подписал постановления об отставках двух министров. Своих должностей лишились министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин и министр по физической культуре и спорту Леонид Одер. И.о. министра строительства и инфраструктуры был назначен замминистра Юлий Элбакидзе, а Максим Соколов – и.о. главы минспорта.