Временным сменщиком главы Новоуральска стал его заместитель. Отчет перед депутатами перенесен на апрель

Стало известно, кто станет руководить Новоуральском после сегодняшней отставки Владимира Цветова. Как сообщил Накануне.RU депутат думы города Дмитрий Шадрин, временным преемником прежнего мэра станет замглавы города по социальной политике Максим Секачев. Его назначили с приставкой и.о.

Такое решение было принято на заседании местной думы. На заседании вместе с заместителем руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадимом Дубичевым присутствует и вероятный будущий глава города, - нынешний замминистра природных ресурсов Свердловской области Вячеслав Тюменцев.

Сразу мэром областной чиновник не может из-за препон Устава города.

По документу исполнять полмочия может только действующий заместитель.

Источник нашего издания сообщает, что исполняющий полномочия Секачев примет Тюменцева на должность зама, а потом передаст полномочия

Между тем отчет мэра перед депутатами перенесен на апрель.