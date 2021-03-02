02 Марта 2021
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В Крыму вырубают Форосский парк: местные жители просят помощи у Путина

Жители Крымского поселка Форос обратились к президенту России Владимиру Путину от жителей всего полуострова.

В видеобращении, которое опубликовано на YouTube, люди просят главу государства спасти Форосский парк, который "могут сравнять с землей". Там началась крупномасштабная застройка, "которая навсегда изменит его облик". Отмечается, что застройка предполагает вырубку как минимум сотен зеленых насаждений возрастом более 100 лет. В настоящее время самосвалы вывозят с территории парка распиленные ливанские кедры, магнолии, можжевельники.

Крымчане попросили Путина остановить застройку, а также поручить провести проверку Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, "в результате действий которого интересы особо охраняемых природных территорий были значительно ущемлены в пользу застройщиков".

Как отмечается, в парке уже нет футбольного поля, "где играл сам Юрий Гагарин, - там уже стоит огромный бетонный дом". Также сравняли с землей старую конюшню.

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В Крыму вырубают Форосский парк: местные жители просят помощи у Путина

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Теги: Крым, лес



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