Конкурсная комиссия представила двух кандидатов на должность мэра Перми

Конкурсная комиссия определилась с кандидатурами на пост главы администрации Перми. После ознакомления с программами участников, лучшими кандидатами были названы Эдуарда Хайруллина и Алексея Демкина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы Перми, пленарное заседание, на котором кандидаты смогут выступить и ответить на вопросы, состоится 23 марта. После этого депутаты думы определят нового главу города.

Всего в конкурсе приняли участие 10 человек, среди которых: Сторожев Геннадий, Андрей Золотарев, Сергей Ухов, Александр Григоренко, Александр Синявский, Евгений Рожков, Александра Гуляева, Дмитрий Дмитренко, Эдуард Хайруллин и Алексей Демкин.

"Комиссия только что закончила свою работу, все члены комиссии присутствовали. Кандидаты, которые были зарегистрированы и допущены к конкурсному отбору, явились вовремя. Все кандидаты были в одинаковых условиях. После того, как закончилась презентация всех проектов, комиссия подвела итоги. По результатам голосования по кандидатам, допущенным до участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы города – главы администрации города Перми, были определены две кандидатуры, которые набрали наибольшее количество голосов. Это Дёмкин Алексей Николаевич – 12 голосов за 0 против и Хайруллин Эдуард Азатович – 11 голосов за и 1 против. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании Пермской городской Думы", - прокомментировала секретарь конкурсной комиссии, депутат пермской городумы Наталья Рослякова.

Напомним, что 12 марта конкурсная комиссия исключила из числа кандидатов на пост главы Перми общественника Дениса Галицкого, политолога Виталия Ковина и специалиста с музыкальным образованием Галину Широкову, в связи с тем, что конкурсанты представили неполный пакет документов