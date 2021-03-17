Средний Урал может избежать третьей волны коронавируса

Свердловская область может избежать третьей волны COVID-19. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил вице-губернатор региона Павел Креков.

Ровно год назад, 17 марта 2020 года, стало известно о первом случае коронавируса в Екатеринбурге. Заболевшей стала девушка, которая прилетела из Италии.

Как рассказал сегодня Павел Креков, сейчас, чтобы избежать уже третьей по счету волны заболеваемости, многое будет зависеть, в том числе, от вакцинации. На сегодняшний день на Среднем Урале первым компонентом вакцинировано почти 200 тысяч человек.

"Думаю, что через неделю, максимум дней через 10, мы и со вторым компонентом подойдем к таким показателям", - уточнил Креков.

Он добавил, что основной этап вакцинации продлится до начала июля. По словам вице-губернатора, поставлена задача привить 60% населения области.

Напомним, ранее в свердловском Роспотребнадзоре рассказали, стоит ли ждать в регионе третьей волны ковида.