11 Марта 2021
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&quot;Автомобилист&quot; - &quot;Авангард&quot; (2021) | Фото: пресс-служба ХК &quot;Автомобилист&quot;

КХЛ оштрафовала Ковальчука за удаление до конца матча в игре с "Автомобилистом"

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод с участием нападающего омского "Авангарда" Ильи Ковальчука в пятом матче серии Кубка Гагарина против екатеринбургского "Автомобилиста".
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Во встрече, которая была сыграна на льду "Авангарда" 10 марта, Ковальчук был удален в первом периоде. Илья пытался исполнить силовой прием против Александра Щемерова, но врезался защитнику в колено. Судьи квалифицировали это нарушение как удар коленом и выписали Ковальчуку дисциплинарный штраф до конца матча.

Как сообщается на официальном сайте КХЛ, сегодня спортивно-дисциплинарный комитет еще раз рассмотрел этот момент.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Авангарда" Илью Ковальчука", - говорится в сообщении.

Кроме этого, хоккеист подвергнут денежному штрафу. Его сумма не уточняется.

Напомним, что накануне "Авангард" выиграл пятый матч против "Автомобилиста", а вместе с ним и всю серию. Соперник омской команды по следующей стадии Кубка Гагарина станет известен позже.

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КХЛ оштрафовала Ковальчука за удаление до конца матча в игре с "Автомобилистом"

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Теги: Ковальчук, штраф, Авангард, Автомобилист, КХЛ



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