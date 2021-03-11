КХЛ оштрафовала Ковальчука за удаление до конца матча в игре с "Автомобилистом"

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод с участием нападающего омского "Авангарда" Ильи Ковальчука в пятом матче серии Кубка Гагарина против екатеринбургского "Автомобилиста".

Во встрече, которая была сыграна на льду "Авангарда" 10 марта, Ковальчук был удален в первом периоде. Илья пытался исполнить силовой прием против Александра Щемерова, но врезался защитнику в колено. Судьи квалифицировали это нарушение как удар коленом и выписали Ковальчуку дисциплинарный штраф до конца матча.

Как сообщается на официальном сайте КХЛ, сегодня спортивно-дисциплинарный комитет еще раз рассмотрел этот момент.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Авангарда" Илью Ковальчука", - говорится в сообщении.

Кроме этого, хоккеист подвергнут денежному штрафу. Его сумма не уточняется.

Напомним, что накануне "Авангард" выиграл пятый матч против "Автомобилиста", а вместе с ним и всю серию. Соперник омской команды по следующей стадии Кубка Гагарина станет известен позже.