03 Февраля 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Геннадий Сторожев (2018) | Фото: Накануне.RU

Депутат-коммунист Геннадий Сторожев заявил о желании стать мэром Перми

Депутат-коммунист пермской городской думы Геннадий Сторожев на своей странице в Facebook заявил, что примет участие в конкурсе на должность главы Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня по предложению бюро Пермского крайкома КПРФ сдал в конкурсную комиссию по выборам главы города Перми необходимый пакет документов для регистрации в качестве кандидата на пост главы города Перми", - высказался он.

Сторожев просит пермяков направлять ему предложения для включения в кандидатскую программу.

Напомним, 15 декабря депутаты Пермской городской думы отправили в досрочную отставку действующего главу города Дмитрия Самойлова и избрали временно исполняющего обязанности мэра - Алексея Демкина. Он занял пост бывшего вице-премьера Антона Клепикова.

Документы от кандидатов принимаются со 2 февраля до 4 марта. Сам конкурс запланирован на 18 марта. Ранее о своем желании стать мэром заявляли: исполняющий полномочия главы города Алексей Демкин, гендиректор и собственник холдинга "Сатурн-Р" Александр Репин, градозащитник Денис Галицкий, координатор городского штаба Навального Сергей Ухов и координатор сообщества "Велосипедизация Перми" Александр Синявский.

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Депутат-коммунист Геннадий Сторожев заявил о желании стать мэром Перми

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Теги: конкурсная комиссия, геннадий сторожев, конкурс, глава Перми



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