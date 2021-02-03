Депутат-коммунист Геннадий Сторожев заявил о желании стать мэром Перми

Депутат-коммунист пермской городской думы Геннадий Сторожев на своей странице в Facebook заявил, что примет участие в конкурсе на должность главы Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня по предложению бюро Пермского крайкома КПРФ сдал в конкурсную комиссию по выборам главы города Перми необходимый пакет документов для регистрации в качестве кандидата на пост главы города Перми", - высказался он.

Сторожев просит пермяков направлять ему предложения для включения в кандидатскую программу.

Напомним, 15 декабря депутаты Пермской городской думы отправили в досрочную отставку действующего главу города Дмитрия Самойлова и избрали временно исполняющего обязанности мэра - Алексея Демкина. Он занял пост бывшего вице-премьера Антона Клепикова.

Документы от кандидатов принимаются со 2 февраля до 4 марта. Сам конкурс запланирован на 18 марта. Ранее о своем желании стать мэром заявляли: исполняющий полномочия главы города Алексей Демкин, гендиректор и собственник холдинга "Сатурн-Р" Александр Репин, градозащитник Денис Галицкий, координатор городского штаба Навального Сергей Ухов и координатор сообщества "Велосипедизация Перми" Александр Синявский.