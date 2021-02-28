01 Марта 2021
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Политика
Мэр Сургута Андрей Филатов. (2021) | Фото: пресс-служба городской думы Сургута

В администрации Сургута с 1 марта могут произойти первые кадровые перестановки от нового мэра

Новый глава Сургута Андрей Филатов приступил к работе уже сегодня, в воскресенье, 28 февраля. Как сообщают "Новости Югры" со ссылкой на самого градоначальника свой первый рабочий день он начал с погружения новых обязанностей - поработал с рядом специалистов, чтобы не тратить на рутинные вопросы понедельник.

К началу официальной рабочей недели должно случиться понимание, кто останется в команде нового главы.

"Революций в один день не будет. В понедельник никто из моих соратников к работе не приступит — есть процедуры увольнения с предыдущего места работы и оформления на новую. Кадровые изменения будут, но эволюционные, возможно — в ускоренном процессе. Определенная ясность — эпизодами — будет уже в понедельник", — прокомментировал Андрей Филатов кадровый вопрос.

Он не исключил, что в команду городской администрации могут войти оппоненты по выборам. Напомним, что ими выступали замдиректора городского департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин и сотрудница контрольно-счетной палаты Сургутского района Алла Сыч.

Андрей Филатов был выбран депутатами городской думы главой города по итогам конкурса. Накануне состоялась инаугурация нового мэра.

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В администрации Сургута с 1 марта могут произойти первые кадровые перестановки от нового мэра

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Теги: Андрей Филатов, кандидат, выборы, глава сургута, конкурс



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