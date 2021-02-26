26 Февраля 2021
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Александр Синявский, кандидат, общественник (2021) | Фото: facebook.com/alekvirion/photos

Общественник Александр Синявский подал документы на конкурс мэра Перми и пообещал вернуть "прямые выборы"

Глава Пермского отделения Фонда содействия развитию городов "Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца", координатор сообщества "Велосипедизация Перми" Александр Синявский подал документы для участия в конкурсе на должность главы города, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем видеообращении, размещенном на странице в Facebook, Синявский пообещал бороться за возвращение прямых выборов мэра и сообщил, что не впечатлен программой развития Перми и транспортной инфраструктуры.

Документы принимают до 4 марта. Конкурс состоится 18 марта, претенденты представят свои программы развития Перми и пройдут собеседование. В итоге конкурсная комиссия выберет двух финалистов, из которых депутаты пермской гордумы выберут нового градоначальника.

Основным кандидатом на пост градоначальника является исполняющий полномочия главы города Алексей Демкин.

Напомним также, что ранее о сдаче документов на конкурс сообщили депутат Пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев, депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко и координатор Пермского штаба Алексея Навального Сергей Ухов. Также о своем желании участвовать в конкурсе говорил пермский общественник Денис Галицкий.

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Общественник Александр Синявский подал документы на конкурс мэра Перми и пообещал вернуть "прямые выборы"

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Теги: Александр Синявский, кандидат, общественник, выборы мэра Перми



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