В школах Перми внедряют слежку за эмоциями детей

В школах Перми официально внедряется система распознавания эмоций учеников. Об этом сообщает "Текст. Новости Перми".

Пока за школьниками следят в трех школах Индустриального района. Детей непрерывно снимают, и три раза в секунду искусственный интеллект (ИИ) анализирует их эмоциональное состояние. Данные будут направляться психологу, чтобы тот разыскивал "неблагополучных" детей.

Эксперимент над детьми запущен частной компанией New Vision. Программисты создали программу, которая выявляет семь эмоциональных состояний: агрессию, отвращение, печаль, страх, удивление, радость и нейтральное состояние. Можно заметить, что четыре из них негативные и только одно положительное. Налицо ангажированность инициаторов эксперимента.

Родительское всероссийское сопротивление (РВС) отмечает, что вместо воспитания за детьми устраивают тотальную слежку. В СМИ идет пропаганда агрессии, распущенности и асоциального поведения, но власть это не беспокоит, а вот слежке дается зеленый свет.

О разработке системы слежки за школьниками в Перми сообщалось еще в 2018-2019 гг. Осенью 2020 года журналистка Татьяна Татаринова в Facebook написала, что ее сын принес домой форму для подписи на ее согласие на участие ребенка в социально-психологическом тестировании. Причем никаких объяснений не было. Неизвестно даже, от кого была бумага, в которой было написано, что родители якобы обо всем проинформированы. А вот в случае отказа требовалось указать причину. Ее возмутила эта анонимка.

В итоге выяснилось, что тестирование проводится на основании приказа регионального минобра, который принят во исполнение приказа федерального ведомства, которое хочет выявлять на ранних стадиях будущих наркоманов. Однако исполнение этого приказа демонстрирует отношение и к школьникам, и к родителям.

Заместитель председателя пермского отделения РВС Сергей Вилисов отмечает, что Пермский край был пилотным регионом по внедрению ювенальной юстиции. И сейчас эта слежка направлена на распространение технологий по надзору за семьями.

Напомним, в январе министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал создание полного цифрового досье на каждого школьника и его подчинение рекомендациям ИИ. Ранее пресс-секретарь ведомства Сергей Шатунов поддержал цифровую слежку за школьниками. В Москве систему слежки создают для ранних доносов на семьи.