07 Декабря 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

В Пыть-Яхе будут судить чеченца за нападение на полицейского, устроившего ДТП

В Пыть-Яхе ушло в суд уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который после ДТП с участием сотрудника полиции на личном автомобиле, напал на полицейского.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, его обвиняют в хулиганстве с применением насилия.

"14 октября 2021 года около 19.30 на перекрестке улиц Святослава Федорова и Магистральной города Пыть-Ях произошло ДТП, одним из участников которого стал сотрудник полиции на личном автомобиле. После указанного происшествия обвиняемый, находясь в общественном месте, демонстрируя пренебрежительное отношение к окружающим, общепринятым нормам поведения и требованиям законов РФ, подошел к служебному автомобилю дорожно-патрульной службы, в котором находился один из участников аварии в связи с оформлением административного правонарушения, и, обращаясь к этому участнику дорожно-транспортного происшествия в нецензурной форме, потребовал покинуть автомобиль ДПС, затем попытался вытянуть его, схватив за одежду и нанес два удара по руке, причинив физическую боль", - говорится в сообщении.

Свою вину обвиняемый не признает.

Отметим, что речь идет о происшествии, которое вызвало широкий общественный резонанс - нападавший был не один. В ДТП с участием полицейского пострадал уроженец Чечни и на место происшествия прибыла толпа жителей Чеченской республики. По данным канала Baza, собравшиеся мужчины хотели отомстить полицейскому за ДТП, они попытались вытащить инспектора местного отдела МВД Андрея Дробитько из автомобиля, но его защитили коллеги.

Ситуацию прокомментировал министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он подчеркнул, что "никакой драки не было", и что ситуацию удалось разрешить мирным путем.

"На фоне всего этого удивляют попытки некоторых авторов использовать малейшую возможность для стравливания многонационального народа страны. Ежедневно в стране и мире регистрируют резонансные происшествия, преступления, но они малопривлекательны для тех, кому нужно "жареное" по этнической тематике", - резюмировал Дудаев.

Теги: Ахмед Дудаев, Андрей Дробитько, полицейский, инспектор, ДТП, потасовка, уголовное дело, хулиганство



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