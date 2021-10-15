15 Октября 2021
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мигалка полиции машина ДПС (2011) | Фото:sova-tv.ru

В Пыть-Яхе уроженцы Кавказа пытались устроить самосуд над полицейским после ДТП

В Пыть-Яхе толпа уроженцев Кавказа пыталась устроить самосуд над полицейским после аварии. Видеозапись инцидента опубликована в telegram-канале Baza, передает корреспондент Накануне.RU.

Собравшиеся мужчины хотели отомстить полицейскому за ДТП. Он столкнулся с автомобилем, которым управлял выходец из Чечни. Во время аварии он пострадал.

Участники потасовки попытались вытащить инспектора местного отдела МВД Дробитько из автомобиля. Однако за полицейского вступились коллеги.

Получить оперативный комментарий от МВД не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил. По предварительной информации, в отношении инспектора составлен протокол по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ (Нарушение правил проезда перекрестков).

В СКР подтвердили факт аварии. Сейчас ведомство проводит всестороннюю проверку.

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В Пыть-Яхе уроженцы Кавказа пытались устроить самосуд над полицейским после ДТП

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Теги: полицейский, инспектор, ДТП, потасовка



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