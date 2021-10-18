Министр из Чечни - о стычке в Пыть-Яхе: "Драки не было"

Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев высказался о случившейся в Пыть-Яхе стычке уроженцев этого региона и полицейского, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее telegram-канал Baza опубликовал видеозапись потасовки. По данным канала, собравшиеся мужчины хотели отомстить полицейскому за ДТП. Автомобиль силовика столкнулся с машиной, которой управлял выходец из Чечни, пострадавший в результате аварии. Участники потасовки попытались вытащить инспектора местного отдела МВД Андрея Дробитько из автомобиля. Однако за полицейского вступились коллеги. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

"Некоторые журналисты и публичные толкователи не смогли не придать происшествию этнополитическую окраску, "учуяв" здесь присутствие выходцев с Кавказа. По сути, ДТП инициировали не уроженцы юга России, которые давно живут в этом городе, органично вписавшись в местный уклад жизни. Авария случилась по вине автоинспектора. По одной из версий, блюститель порядка оказался нетрезвым. Мы не можем этого утверждать. Это прерогатива следствия. А то, что на момент аварии он был не при исполнении служебных обязанностей, к этому склоняется абсолютное большинство свидетелей и фигурантов события", - написал Дудаев в своём Instagram.



Он добавил, что, "по нашим проверенным данным, никакой драки не было".

"Напрасны все старания злопыхателей изобразить там массовые беспорядки и "разборки". Благодаря своевременным и оперативным мерам со стороны правоохранительных органов, представительства главы Чечни в сибирском регионе ситуацию удалось разрешить мирным путем. На фоне всего этого удивляют попытки некоторых авторов использовать малейшую возможность для стравливания многонационального народа страны. Ежедневно в стране и мире регистрируют резонансные происшествия, преступления, но они малопривлекательны для тех, кому нужно "жареное" по этнической тематике", - резюмировал Дудаев.