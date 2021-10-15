Следком возбудил уголовное дело из-за нападения уроженцев Кавказа на полицейского в Пыть-Яхе

Следственный комитет Югры завел уголовное дело из-за попыток уроженцев Кавказа устроить самосуд над полицейским после аварии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Дело возбуждено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

"По предварительным данным, 14 октября 2021 года около 20 часов на перекрестке улиц Святослава Федорова и Магистральной города Пыть-Ях произошло дорожно-транспортное происшествие, одним из участников которого стал сотрудник полиции на личном автомобиле. После столкновения транспортных средств несколько граждан окружили автомобиль полицейского и требовали выйти на улицу", - говорится в сообщении СКР.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проверяют действия каждого участника в отношении полицейского.

Напомним, ранее telegram-канал Baza опубликовал видеозапись потасовки. По данным канала, собравшиеся мужчины хотели отомстить полицейскому за ДТП. Он столкнулся с автомобилем, которым управлял выходец из Чечни. Во время аварии кавказец пострадал.

Участники потасовки попытались вытащить инспектора местного отдела МВД Дробитько из автомобиля. Однако за полицейского вступились коллеги.