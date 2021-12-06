Власти Лангепаса, где умерла жертва нападения бездомных собак, потребовали уважать бродячих животных

Администрация Лангепаса опубликовала свод правил, которым надо пользоваться, если горожанин встретит бездомную собаку, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Инструкция опубликована в официальной группе мэрии "ВКонтакте". Один из пунктов свода правил гласит, что при встрече нужно "отнестись к бродячему животному с уважением и не прикасаться к нему".

Напомним, около 14.00 12 ноября в безлюдном месте, в районе железнодорожного переезда по улице Северная промышленная зона Лангепаса, на 43-летнюю пострадавшую набросилась стая из нескольких собак. Через несколько часов она умерла от ран в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".