На Ямале экс-главе района вменили незаконное использование полномочий

Экс-глава Тазовского района попал под "уголовку", сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Ямалу.

По версии следствия, в 2015 г. глава района обратился к одному из бизнесменов с просьбой купить для администрации муниципалитета "Тойоту камри". Последний передал водителю чиновника 1,9 млн руб., за которые тот купил машину, которая "осела" потом в личном автопарке водителя руководителя Тазовского района.

Экс-глава района попал под "уголовку" по статье "Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, совершенное главой органа местного самоуправления".

Отметим, в указанный год должность главы района занимал Александр Иванов.