В ковидных реанимациях до 90% дважды привитых - премьер Британии

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что в ковидных реанимациях до 90% дважды привитых, а попали они туда потому, что вовремя не сделали третий укол, сообщает Тhe Guardian.

"Я разговаривал с врачами, которые говорят, что число таких людей, находящихся в реанимации, достигает 90%", - сказал он во время посещения центра вакцинации.

Джонсон подчеркнул, что у непривитых в 8 раз больше вероятность попасть в больницу, чем у непривитых. Но эти слова опровергаются статистикой. Если бы это было так, то заболеваемость и смертность снижались бы с уменьшением числа непривитых, а они растут. И смертность в последние месяцы примерно на 15% выше фоновой и даже чуть выше, чем в прошлом году. К тому же, согласно данным из отчета британских властей по 21 ноября, привитые в последнее время умирали на 65% чаще, чем непривитые.

Последний отчет, охватывающий период по 5 декабря, дает такие данные. С положительным тестом на ковид в течение 28 дней до смерти умерли 708 человек непривитых и 2480 полностью привитых, а в течение 60 дней до смерти - 806 непривитых и 3163 полностью привитых. С учетом численности привитых и непривитых вероятность смерти с ковидом у полностью привитых на 45% выше для первого условия и на 60% - для второго .

При этом британские власти дают численность привитых меньше, чем публикуется на сайтах статистики. И если исходить из этих данных, то вероятность смерти с прививкой еще выше - до двух раз. Правда, непривитые - это в основном дети и молодежь, которые умирают реже, но данные все равно опровергают гипотезу о высокой эффективности вакцинации.