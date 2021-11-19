Горбачев и Муратов призвали Генпрокуратуру отозвать иск о ликвидации "Мемориала"

Претензии к правозащитной организации "Мемориал", которая объявлена в РФ иностранным агентом, должны быть урегулированы во внесудебном порядке.

Об этом сообщил лауреаты Нобелевской премии мира и бывший президент СССР Михаил Горбачев. С ним согласился главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. По их словам, "Мемориал" работал и продолжает работать над восстановлением исторической памяти и недопущением репрессий, а требование ликвидировать его "вызвало в стране тревогу и беспокойство, которые мы разделяем".

Как подчеркивается в совместном заявлении, суд должен "отложить дату заседания по рассмотрению иска, чтобы дать возможность путем совместных усилий снять эту болезненную для страны проблему", а Генпрокуратуру — "отозвать иск из суда и урегулировать претензии во внесудебном порядке", сообщает ТАСС.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков полагает, что ликвидация "Мемориала" - антигосударственное действие.

Напомним, иск о ликвидации международной общественной организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" и его структурных подразделений уже поступил в суд.