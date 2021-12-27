27 Декабря 2021
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Общество В России
Глава МЧС Евгений Зиничев (2021) | Фото: kremlin.ru

Сын бывшего генпрокурора спродюсировал клип на песню депутата Госдумы по задумке Зиничева

МЧС России ко Дню спасателя (27 декабря) опубликовало музыкальный клип, который обозначен как "последний проект Евгения Зиничева" – главы ведомства, погибшего в этом году на Таймыре (на его место до сих пор никто не назначен).

Автором песни "Ангелы доброй надежды" выступил певец и депутат Госдумы Денис Майданов, автором идеи был, как уже говорилось выше, Зиничев, а продюсером выступил Игорь Чайка, предприниматель и младший сын экс-генпрокурора России. Это, кстати, не первый раз, когда Чайка продюсирует короткометражку, в 2019 году вышел ролик "Архангел Михаил", посвященный военным.

"В клипе воссозданы моменты реальных ЧС, произошедших в России в разные годы. Среди них, пожар на Останкинской телебашне в 2000 году, обрушение жилого дома в Магнитогорске в 2018 году и другие. Так, в клипе показаны уникальные кадры, как специалисты Центра "Лидер" МЧС России спасли 10-месячного Ваню Фокина, находившегося больше суток под завалами", - говорится в описании видео.

В МЧС сообщили, что идея снять такой клип появилась у Зиничева во время посещения салона "Комплексная безопасность 2021", тогда Майданов впервые со сцены исполнил песню "Ангелы доброй надежды", посвященную МЧС.

"Съемки клипа проходили во время ликвидации реальных ЧС и пожарно-тактических учений. В съемках приняли участие более 100 сотрудников МЧС России. Создание видеоролика заняло более 6 месяцев", - добавили в ведомстве.

Теги: евгений зиничев, игорь чайка, денис майданов, мчс, клип, день спасателя



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