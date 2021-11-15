15 Ноября 2021
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Глава МЧС Евгений Зиничев (2021) | Фото: kremlin.ru

Новое гигантское месторождение газа на Таймыре назвали в честь погибшего здесь главы МЧС Зиничева

Нефтяная компания "Роснефть" объявила об открытии уникального газоконденсатного месторождения на Таймыре. Запасы его чуть меньше 400 млрд кубометров.

Участок, на котором располагается месторождение, принадлежит совместному предприятию "Роснефти" и BP. Государственная комиссия по запасам уже подтвердила открытие.

"По действующей классификации запасов данное сухопутное месторождение относится к категории уникальных, - говорится в сообщении компании. - Открытое месторождение является самым крупным по размеру запасов газа в данном регионе и характеризуется высокими показателями продуктивности".

"Роснефть" сообщила, что "в память о видном государственном деятеле России новому месторождению присвоено имя Героя Российской Федерации Евгения Николаевича Зиничева".

Напомним, глава МЧС Евгений Зиничев погиб в сентябре этого года на Таймыре в результате несчастного случая – он упал с обрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

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Теги: месторождение, таймыр, евгений зиничев, роснефть



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