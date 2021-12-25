"ЮТэйр" опровергла "взрыв двигателя" самолёта, вернувшегося в Тюмень после вылета в Ереван

В авиакомпании "ЮТэйр" высказались о возвращении в тюменский аэропорт "Рощино" самолёта, который должен был доставить пассажиров в Ереван, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"При подготовке к взлёту рейса Тюмень-Ереван из-за погодных условий произошел помпаж двигателя (был слышен хлопок). В интересах безопасности командир принял решение вернуться на стоянку.

Распространяемую в сетях информацию "о взрыве двигателя" опровергаем.

По правилам авиакомпания производит замену воздушного судна, на время ожидания пассажирам предоставлена гостиница, еда и напитки. Ожидается прибытие резервного борта, вылет запланирован на 17.00 по местному времени", - сообщил Накануне.RU перевозчик.

Напомним, по данным Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, после взлёта борт со 176 пассажирами вернулся в аэропорт из-за отказа левого двигателя.

"В результате происшествия никто не пострадал, видимых повреждения на воздушном судне не обнаружено", - уточнили в управлении.