25 Декабря 2021
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Происшествия Тюменская область
Борт, ЮТэйр, Рощино (2021) | Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

"ЮТэйр" опровергла "взрыв двигателя" самолёта, вернувшегося в Тюмень после вылета в Ереван

В авиакомпании "ЮТэйр" высказались о возвращении в тюменский аэропорт "Рощино" самолёта, который должен был доставить пассажиров в Ереван, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"При подготовке к взлёту рейса Тюмень-Ереван из-за погодных условий произошел помпаж двигателя (был слышен хлопок). В интересах безопасности командир принял решение вернуться на стоянку.
Распространяемую в сетях информацию "о взрыве двигателя" опровергаем.
По правилам авиакомпания производит замену воздушного судна, на время ожидания пассажирам предоставлена гостиница, еда и напитки. Ожидается прибытие резервного борта, вылет запланирован на 17.00 по местному времени", - сообщил Накануне.RU перевозчик.

Напомним, по данным Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, после взлёта борт со 176 пассажирами вернулся в аэропорт из-за отказа левого двигателя.

"В результате происшествия никто не пострадал, видимых повреждения на воздушном судне не обнаружено", - уточнили в управлении.

Борт, ЮТэйр, Рощино(2021)|Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

Теги: ЮТэцр, Тюмень - Ереван, Боинг



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.12.2021 10:20 Мск Борт "ЮТэйра", вылетевший из Тюмени в Ереван, вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя


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