Борт "ЮТэйра", вылетевший из Тюмени в Ереван, вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Борт "ЮТэйра", вылетавший из Тюмени в Ереван, вернулся в аэропорт "Рощино" из-за неполадок с двигателем – во время взлёта он не сколько раз вспыхнул, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Судя по расписанию, опубликованному на сайте аэропорта "Рощино", речь идёт в рейсе "ЮТ-9875". Изначально он должен был вылететь в 7.20, однако отправится в 17.00. В сети появились кадры вспышек в левом двигателе во время взлёта лайнера.

"25 декабря произошла задержка рейса 9875 по маршруту Тюмень – Ереван авиакомпании "ЮТэйр". Воздушное судно – "Боинг-737-800". Рейс чартерный. Плановое время вылета – 7.45. Предварительная причина задержки – техническая неисправность: в процессе разбега самолёта командир воздушного судна доложил о подозрении на помпаж (нарушение правильного течения воздушного потока через турбину – прим.) двигателя. Борт прекратил разбег, вернулся на стоянку. Расчётное время вылета – 17.00. Будет произведена замена судна. На рейс зарегистрировано 176 пассажиров, из них 18 – дети", - сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

В Центральном межрегиональном следственном управлении СКР на транспорте Накануне.RU сообщили, что, по предварительной информации, после взлёта борт вернулся в аэропорт из-за отказа левого двигателя.

"В результате происшествия никто не пострадал, видимых повреждения на воздушном судне не обнаружено", - уточнили в управлении.