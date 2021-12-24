25 Декабря 2021
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Политика В России
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

Вакцина от коронавируса для подростков выйдет в оборот после получения разрешения на выпуск второго компонента

Росздравнадзор выдал разрешение на выпуск двух партий первого компонента вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М". Препарат будет выпущен в гражданский оборот после получения соответствующего документа на второй компонент, сообщает ТАСС.

Ранее на сайте реестра Росздравнадзора были опубликованы данные, что вакцина "Спутник М" выпущена в гражданский оборот.

Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в России упоминание детской вакцинации появилось в национальном календаре профилактических прививок и календаре прививок по эпидемиологическим показаниям. Прививки детям от 12 до 17 лет хотят начать ставить до конца этого года и разрабатывают вакцину для детей с двух лет.

Напомним, в ВОЗ заявили, что проведение всеобщей вакцинации от коронавируса среди детей и подростков не рекомендуется, поскольку в данной возрастной группе мало случаев с тяжелыми формами течения COVID-19.

Теги: вакцинация, дети, коронавирус



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