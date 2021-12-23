23 Декабря 2021
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Общество За рубежом
прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации от COVID-19 детей и подростков

Проведение всеобщей вакцинации от коронавируса среди детей и подростков не рекомендуется, поскольку в данной возрастной группе мало случаев с тяжелыми формами течения COVID-19. Об этом говорится в заявлении группы экспертов по иммунизации Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается также, что в ряде стран еще не достигнут достаточный охват привитых среди лиц из групп риска.

Ранее во Франции стартовала вакцинация от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает Regnum.

В конце сентября в Британии началась ковид-вакцинация детей 12-14 лет, после чего в стране резко выросла смертность среди подростков.

Корпорация Pfizer объявила, что тестирует ввод третьей дозы своего препарата вместо двух для детей до 5 лет. Предварительный анализ показал, что иммунный ответ детей в возрасте от 2 до 4 лет на две дозы оказался не таким сильным, как ожидалось, поэтому ставится новый эксперимент.

Теги: воз, вакцинация, дети



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