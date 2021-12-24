24 Декабря 2021
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Коллаж, ребенок, коронавирус, вакцинация (2021) | Фото: Накануне.RU

Первые партии вакцины от коронавируса для детей выпущены в оборот

Первые партии вакцины против коронавируса для подростков выпустили в гражданский оборот. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на данные Росздравнадзора.

"Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 24.12.2021. Торговое наименование: Гам-КОВИД-Вак-М Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", — говорится в документе.

Ранее в России упоминание детской вакцинации появилось в национальном календаре профилактических прививок и календаре прививок по эпидемиологическим показаниям. Прививки детям от 12 до 17 лет хотят начать ставить до конца этого года и разрабатывают вакцину для детей с двух лет.

Напомним, в ВОЗ заявили, что проведение всеобщей вакцинации от коронавируса среди детей и подростков не рекомендуется, поскольку в данной возрастной группе мало случаев с тяжелыми формами течения COVID-19.

Теги: вакцинация, дети, коронавирус



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