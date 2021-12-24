24 Декабря 2021
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Общество Тюменская область
Шамиль Гулиев (2021) | Фото: youtube.com, Москва24

Журналист из Тобольска, спросивший Путина о входе в соцсети по паспорту, назвал диалог чудом

Журналист из Тобольска Шамиль Гулиев, который во время пресс-конференции задал вопрос президенту Владимиру Путину, высказался о выпавшей ему возможности, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Я и представить не мог, что со мной произойдет такое чудо. Невероятные и потрясающие ощущения от пресс-конференции президента России. Владимир Владимирович, спасибо большое за возможность задать вопрос. Я, конечно, сильно волновался. Это лучшее событие в моей жизни. Слава Богу", - написал Гулиев на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, вопрос Гулиева касался регистрации в соцсетях по паспорту, "деструктивной информации в сети, из-за которой школьников травят в школе". Журналист спросил, введут ли такую регистрацию. Путин в ответ сказал о необходимости найти "золотую середину". После этого представителя тобольской прессы высмеяли в соцсетях.

Теги: Шамиль Гулиев, Владимир Путин, вопрос



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Ранее 23.12.2021 13:45 Мск Журналиста из Тобольска высмеяли за вопрос Путину о входе в соцсети по паспорту


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