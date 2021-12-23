Журналиста из Тобольска высмеяли за вопрос Путину о входе в соцсети по паспорту

Журналист из Тобольска Шамиль Гулиев попал под шквал критики после заданного на пресс-конференции президенту Владимиру Путину вопроса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Вопрос Гулиева касался регистрации в соцсетях по паспорту, "деструктивной информации в сети, из-за которой школьников травят в школе". Журналист спросил, введут ли такую регистрацию. Путин в ответ сказал о необходимости найти "золотую серидину".

Соцсети взорвались различными комментариями на вопрос Гулиева: "буллинг в школах происходит из-за интернета. Приехали", "Наконец-то! Дети жалуются президенту на деструктивное влияние платформ. Большой знаток интернета Путин с удовольствием даёт свою мастерскую аналитику".

"Твое лицо, когда просишь закрыть интернет. Путин выслушал вопрос журналиста "Тобольского времени", но запрещать эти ваши энторнеты не согласился. Сказал, что заставить иностранные платформы соблюдать наше законодательство вполне достаточно", - пишет Telegram-канал "Mash".

Высказались о вопросе и коллеги-земляки Гулиева из Тюменской области.

""Тобольское время" решило напомнить Путину про регистрацию в интернете по паспорту, чтобы, конечно же, защитить детей в соцсетях. Спасибо, чувак. Летишь из Тобольска, чтобы стать единственным представителем региона, который задал вопрос президенту. Искра, буря, вспышка! Вся Тюменская область поняла, что у них единственный шанс решить какую-то проблему. Даже банально попиарить горячие источники! Нависла тишина! Спрашиваешь про вход в интернет через паспорт", - написал в своём Telegram журналист из Тюмени Артур Галиев.