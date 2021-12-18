Мэр Лондона объявил ЧП из-за роста числа заражений штаммом "омикрон"

Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение на фоне роста числа заражений омикрон-штаммом коронавируса.

По его словам, за последние сутки зафиксировано наибольшее число заражений с начала пандемии по стране. Также растет и число госпитализаций, что ведет к нехватке медперсонала.

По состоянию на 17 декабря в Великобритании за сутки зафиксировано более 93 тысяч новых заражений COVID-19, пишет РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения королевства Саджид Джавид заявил, что ни один вариант COVID-19 не распространялся так быстро.

До этого стало известно, что минимум один человек скончался после заражения омикрон-штаммом. Подробностей о погибшем не сообщается – был ли он вакцинирован и имелись ли у него проблемы со здоровьем.