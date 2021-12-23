Режим ЧС введен в Улан-Удэ из-за пожара на ТЭЦ-1

На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло возгорание.

Сообщение о задымлении поступило в 03:45 по местному времени. На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление из подвального помещения турбинного цеха.

В настоящее время ведутся восстановительные работы.

В регионе ввели режим ЧС. В городской администрации предупредили о возможном понижении температуры в жилых домах и отсутствии горячей воды. Кроме того, из-за аварии приема детей в детсады осуществляться не будет, сообщает РБК.