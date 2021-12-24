Без тепла остаются более тысячи жилых домов в Улан-Удэ

В Улан-Удэ в зоне ограниченного теплоснабжения после аварии на ТЭЦ-1 вечером 23 декабря без тепла оставались 1 тыс. 120 жилых домов, в которых проживают 95 тыс. человек.

Также отопление отсутствует в 83 социально-значимых объектах, в числе которых детские сады и школы.

По словам главы Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова, что горячее водоснабжение в Улан-Удэ будет полностью восстановлено к субботе, сообщают "Известия".

Напомним, в регионе ввели режим ЧС. На время проведения восстановительных работ в ряде районов Улан-Удэ будет снижена подача тепла.