24 Декабря 2021
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отопительный сезон (2016) | Фото:Накануне.RU

Без тепла остаются более тысячи жилых домов в Улан-Удэ

В Улан-Удэ в зоне ограниченного теплоснабжения после аварии на ТЭЦ-1 вечером 23 декабря без тепла оставались 1 тыс. 120 жилых домов, в которых проживают 95 тыс. человек.

Также отопление отсутствует в 83 социально-значимых объектах, в числе которых детские сады и школы.

По словам главы Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова, что горячее водоснабжение в Улан-Удэ будет полностью восстановлено к субботе, сообщают "Известия".

Напомним, в регионе ввели режим ЧС. На время проведения восстановительных работ в ряде районов Улан-Удэ будет снижена подача тепла.

Теги: Улан-Удэ, отопление, авария



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Ранее 23.12.2021 08:02 Мск Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ в 137 домах отключена горячая вода
Ранее 23.12.2021 04:00 Мск Режим ЧС введен в Улан-Удэ из-за пожара на ТЭЦ-1


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