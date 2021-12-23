23 Декабря 2021
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Общество Сибирский ФО В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ в 137 домах отключена горячая вода

Горячее водоснабжение в Улан-Удэ отключено в 137 домах и 22 социальных объектах Октябрьского района из-за аварии на ТЭЦ-1. Об этом сообщает оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП.

Как уточняет РИА Новости, в число отключенных от тепла организаций входят четыре школы, два садика, республиканская инфекционная больница, медцентр, детская поликлиника.

В регионе ввели режим ЧС. На время проведения восстановительных работ в ряде районов Улан-Удэ будет снижена подача тепла.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков заявил, что запустить в работу оборудование на ТЭЦ-1 необходимо в течение 6-7 часов.

Глава Бурятии Алексей Цыденов в видеообращении сообщил, что специалисты работают над устранением аварии, необходимое для ремонта оборудование будет закуплено в кратчайшие сроки.

По его словам, разрабатывается схема параллельного энергоснабжения, на котлы ТЭЦ-1 в предварительном порядке было подано напряжение.

Следователи возбудили уголовное дело после пожара на ТЭЦ-1. По версии следствия, возгорание произошло в результате нарушения требований обеспечения безопасности.

В администрации Улан-Удэ ранее уточнили, что произошло короткое замыкание, в кабельном отсеке 6А произошло возгорание, что привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов.

Теги: тэц-1, улан-удэ, авария



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