"Мы пионеры". В Израиле начинают колоть четвертую дозу вакцин от ковида

В Израиле начинается вакцинация уже четвертой дозой вакцин от ковида из-за "омикрона". Пока это рекомендация всем гражданам старше 60 лет и медработникам.

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет напомнил, что израильтянам первым в мире начали колоть третью дозу.

"Мы также продолжаем быть пионерами в плане четвертой дозы", - заявил он, выразив уверенность в победе над "омикроном" с помощью четвертой дозы.

Министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц призвал жителей страны поторопиться с новым уколом.

"Нечего ждать, идите вакцинироваться", - написал он.

В Израиле была зафиксирована первая смерть с "омикроном". Об умершем не забыли упомянуть, что с момента второй вакцинации прошло более шести месяцев. В то время как колоть третью дозу нужно уже через три месяца, чтобы защититься от болезни. Притом что 70% заразившихся "омикроном" были трижды вакцинированы.

Еще в сентябре координатор по борьбе с коронавирусом Салман Зарка призвал готовиться к четвертой дозе.

"Теперь это наша жизнь", - сказал он.

Недавно академик РАН, научный руководитель Института вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев заявил, что нынешние вакцины от ковида построены на сомнительном принципе - выработке антител, а не формировании иммунитета, поэтому их нужно так часто колоть.

"Сделав вакцины на S-белке, мы получили вакцины, которые эффективно работают на образование антител, но они со временем истощаются, и человек становится не иммунным. То есть они не формируют полноценный клеточный иммунитет. Поэтому их приходится вводить каждые полгода. Pfizer говорит, что теперь это нужно делать каждые два-три месяца", - сказал Зверев.