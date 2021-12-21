22 Декабря 2021
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Фото омикрон-штамма коронавируса. (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

В Израиле зафиксирована первая смерть пациента с омикрон-штаммом коронавируса

В Израиле зафиксирована первая смерть пациента, у которого был диагностирован омикрон-штамм коронавируса. По данным радио "Кан", скончался 65-летний житель Беэр-Шева. У него также были диагностированы хронические заболевания. Отмечается, что пациент был дважды вакцинирован, с момента ревакцинации прошло более шести месяцев.  

Ранее Минздрав Израиля сообщил, что сегодня омикрон-штамм подтвержден у 170 человек, всего штамм выявлен уже у 341 израильтянина. Под подозрением находятся еще 807 человек, большинство из них вернулись из-за границы, когда Израиль еще не закрыл сообщение с другими странами.

Теги: израиль, омикрон-штамм, смерть, коронавирус



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