В Израиле зафиксирована первая смерть пациента с омикрон-штаммом коронавируса

В Израиле зафиксирована первая смерть пациента, у которого был диагностирован омикрон-штамм коронавируса. По данным радио "Кан", скончался 65-летний житель Беэр-Шева. У него также были диагностированы хронические заболевания. Отмечается, что пациент был дважды вакцинирован, с момента ревакцинации прошло более шести месяцев.

Ранее Минздрав Израиля сообщил, что сегодня омикрон-штамм подтвержден у 170 человек, всего штамм выявлен уже у 341 израильтянина. Под подозрением находятся еще 807 человек, большинство из них вернулись из-за границы, когда Израиль еще не закрыл сообщение с другими странами.