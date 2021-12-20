"Союз МС-20" с космическими туристами приземлился в степи Казахстана

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" с космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано, а также российским космонавтом Александром Мисуркиным приземлился в степи Казахстана. Прямая трансляция полета ведется на сайте "Роскосмоса".

Спасатели помогли всем троим выбраться из аппарата. "Экипаж бодр. Состояние нормальное", - написал в своем Telegram-канале гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Он добавил, что вертолеты остались в Жезказгане из-за угрозы обледенения. Эвакуация будет осуществляться на специальных поисково-эвакуационных машинах.

Эвакуируем экипаж наземным эшелоном в Жезказган. Примерно 40 км по бездорожью и около 100 км по трассе. Если вертолёты получат добро на взлёт, заберём в промежуточной точке.

Как говорил один златоуст и краснобай, "это вам не Рио-де-Жанейро, это намного хуже". pic.twitter.com/K7fZG0wIMU — РОГОЗИН (@Rogozin) December 20, 2021

Напомним, туристы провели на МКС 12 суток. Корабль "Союз МС-20" с Мисуркиным, Маэдзавой и Хирано на борту был запущен с космодрома Байконур 8 декабря. Этим пуском "Роскосмос" возобновил пилотируемые туристические полеты в космос после 12-летнего перерыва.