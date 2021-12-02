На Алтае 10-классник выстрелил в голову другому школьнику

В Алтайском крае следователи проверяют стрельбу из пневматического пистолета в школе в селе Алтайское.

По данным Следственного комитета, утром 1 декабря около школы ученик 10 класса из пневматики выстрелил в голову другому школьнику. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

"В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе республиканского СУ СКР.