В Сургуте возросло число пострадавших при взрыве в автомастерской

В Сургуте возросло число пострадавших при взрыве газа в местной автомастерской до 11 человек, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда". По версии следствия, причиной взрыва газового баллона, установленного на одном из автомобилей, стало несоблюдение работниками техники безопасности при ремонте и эксплуатации газового оборудования.

"В результате происшествия обрушилась кровля здания, повреждены другие элементы конструкции, а также 11 человек, большинство из которых работники автомастерской, получили телесные повреждения в виде ожогов различной степени тяжести, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.