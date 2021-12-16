16 Декабря 2021
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Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Сургуте возросло число пострадавших при взрыве в автомастерской

В Сургуте возросло число пострадавших при взрыве газа в местной автомастерской до 11 человек, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда". По версии следствия, причиной взрыва газового баллона, установленного на одном из автомобилей, стало несоблюдение работниками техники безопасности при ремонте и эксплуатации газового оборудования.

"В результате происшествия обрушилась кровля здания, повреждены другие элементы конструкции, а также 11 человек, большинство из которых работники автомастерской, получили телесные повреждения в виде ожогов различной степени тяжести, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Теги: Сургут, автомастерская, взрыв, газ, пострадавшие



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