В автомастерской Сургута произошел взрыв газа. Десять человек отправили в больницу

В Сургуте в результате хлопка газа в местной автомастерской в больницу было доставлено 10 человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Так из десяти, доставленных в ожоговый центр, один находится в тяжелом состоянии. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Инцидент произошел сегодня вечером около 18.00 в помещении автомастерской по ул. 30 лет Победы. В помещении устанавливали и обслуживали газовое оборудование для автомобилей. В результате произошедшего обрушилась кровля. На данный момент окружные СКР и прокуратура проводят проверку по факту инцидента.