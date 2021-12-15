15 Декабря 2021
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В автомастерской Сургута произошел взрыв газа. Десять человек отправили в больницу

В Сургуте в результате хлопка газа в местной автомастерской в больницу было доставлено 10 человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Так из десяти, доставленных в ожоговый центр, один находится в тяжелом состоянии. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Инцидент произошел сегодня вечером около 18.00 в помещении автомастерской по ул. 30 лет Победы. В помещении устанавливали и обслуживали газовое оборудование для автомобилей. В результате произошедшего обрушилась кровля. На данный момент окружные СКР и прокуратура проводят проверку по факту инцидента.

Теги: Сургут, автомастерская, взрыв, газ, пострадавшие



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