29 Ноября 2021
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Армия и ВПК В России
Циркон, ракета (2017) | Фото:inoreader.com

Минобороны успешно испытало гиперзвуковую ракету "Циркон"

Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Белом море.

Мишень находилась на удалении более 400 километров, цель поражена успешно, сообщили в Минобороны РФ.

К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

Две недели назад также сообщалось об успешном пуске гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков". В октябре ВМФ России впервые провел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта атомной подводной лодки "Северодвинск".

Теги: циркон, гиперзвуковая ракета



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