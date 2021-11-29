Минобороны успешно испытало гиперзвуковую ракету "Циркон"

Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Белом море.

Мишень находилась на удалении более 400 километров, цель поражена успешно, сообщили в Минобороны РФ.

К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

Две недели назад также сообщалось об успешном пуске гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков". В октябре ВМФ России впервые провел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта атомной подводной лодки "Северодвинск".