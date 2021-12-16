Губернатору Югры представили "Экоэтнопарк" Нижневартовска

Проект "Экоэтнопарк" представили губернатору Югры Наталье Комаровой в ходе рабочего визита в Нижневартовск. Он реализуется на базе спортивно-оздоровительного комплекса "Радуга". В разработке концепции экоэтнопарка активное участие приняли представители арт-сообщества Нижневартовска, волонтерского центра, общины коренных народов Севера "Хунзи", сообщили Накануне.RU в мэрии.

Цель проекта – создание экологического этнографического пространства под открытым небом, сохранение и популяризация культуры коренных народов Севера. На базе парка расположена этнодеревня – реконструкция стойбища ханты: летний и зимний чумы, хлебная печь, инвентарь для охоты и рыбалки, инфраструктура для национальных спортивных забав, полное убранство жилищ.

"Каждый носитель языка, культуры, ремесел коренных народов – уникален для мира. Такой объект станет местом притяжения для любого человека", – сказала Комарова.

Инициативный проект будет реализован до конца 2021 г. На его площадке создан самый крупный веревочный экстрим-парк в Югре, имеющий три уровня сложности. Кроме того, на территории парка сформированы многофункциональная игровая детская площадка, база выдачи инвентаря – коньков, лыж, ботинок.

"Экоэтнопарк на территории спортивно-оздоровительного комплекса "Радуга" - это пример того, что инициативное бюджетирование действительно работает. Мы рады, что такую яркую идею удалось воплотить для наших горожан и гостей города. Считаю, что подобных пространств в Нижневартовске должно быть больше. Ведь экоэтнопарк – это не только возможность для интересного досуга, также это место, наполненное историческим смыслом. Мы обязаны помнить, что живём на древней земле, где есть свой уникальный колорит. Важно сохранить эту самобытность", – рассказал глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

По словам заместителя главы города, директора департамента общественных коммуникаций администрации Нижневартовска Светланы Селивановой, существует большой спрос от жителей города на экскурсии в этнодеревню, на знакомство с культурой коренных народов Севера. Всё делается, исходя из интересов вартовчан.

"Сегодня экоэтнопарк становится точкой притяжения и востребованным туристическим комплексом с веревочным парком, этнодеревней, экотропой, малыми архитектурными формами, детской игровой зоной, современным спортивным инвентарем, фотозонами. Мы благодарны за поддержку развития данного направления губернатору Наталье Комаровой, правительству округа. Безусловно, и на уровне руководства администрации города есть колоссальная поддержка и понимание, что эти процессы необходимо развивать", – пояснила Светлана Селиванова.