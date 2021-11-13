13 Ноября 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
экоэтнопарк, нижневартовск (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Нижневартовске СОК "Радуга" победил в конкурсе "Лидеры туриндустрии Югры"

Нижневартовский спортивно-оздоровительный комплекс "Радуга" стал одним из победителей конкурса "Лидеры туриндустрии Югры" в 2021 г. Он проводился региональным Департаментом промышленности с целью выявления и поощрения организаций, предприятий и отдельных представителей, достигших наилучших результатов в развитии внутреннего и въездного туризма в округе, сообщили Накануне.RU в администрации столицы Самотлора.
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В конкурсе предусмотрено пять наград. СОК "Радуга" стал лауреатом в номинации "Лучшая туристская база". Каждый лауреат получит диплом и памятный знак. Церемония награждения пройдет в рамках ежегодного туристского форума "ЮграТур", который состоится в Ханты-Мансийске 12-13 ноября.

Напомним, что в этом году проект по созданию Экоэтнопарка на базе СОК "Радуга" выиграл в региональном конкурсе инициативных проектов. Экоэтнопарк станет точкой притяжения и востребованным туристическим комплексом с веревочным парком, этнодеревней, экотропой, малыми архитектурными формами, детской игровой зоной, современным спортивным инвентарем, фотозонами и тематическими "уголками".

Упомянутый выше экоэтнопарк – проект, достойный особого внимания. Пока парк ещё только создается на территории спортивно-оздоровительного комплекса "Радуга", однако уже сейчас вызывает огромный интерес у жителей города. Здесь будет верёвочный экстрим-городок, игротека для семей с детьми, пирс на воде, разнообразные арт-объекты и фото – зоны. Главная гордость парка – аутентичная этнодеревня. Созданием её занимаются коренные жители севера, не понаслышке знакомые с традициями и бытом северных народов. Здесь каждый посетитель сможет увидеть, как выглядят настоящие нарты, печь и жилище ханты и манси, отведать традиционные блюда, прикоснуться к самобытной культуре северных народов.

экоэтнопарк, нижневартовск(2021)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Экоэтнодеревня, Нижневартовск(2021)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

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Теги: СОК Радуга, экоэтнопарк, Лидер туриндустрии, конкурс



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