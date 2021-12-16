16 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
(2021) | Фото: mrsk-ural.ru

Из Екатеринбурга впервые запустили поезд в Верхнюю Пышму

Первый трамвай из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму будет курсировать по маршруту в течение недели. Запуск прошел накануне, правда пока транспорт не берет пассажиров - целью было проверить контактную сеть и рельсовый путь, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

На данный момент трамвайная ветка на территории Верхней Пышмы готова уже на 99%, в то время как в Екатеринбурге пока только на 90%. Общая протяженность линии составляет почти 17,9 км и дело осталось только за благоустройством. На пути следования будет 25 остановок. Доехать до соседнего города можно за 20-30 минут на 11 низкопольных трамваях, которые специально закупят в Верхней Пышме.

Скорость движения технического вагона составляет 2 км/ч. На нем установлены измерительные приборы, которые помогут протестировать линию. Всего в проект инвестировали почти два миллиарда рублей.

Теги: Верхняя Пышма, Екатеринбург, трамвай



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