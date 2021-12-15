На Ставрополье 20 сел остались без газа из-за аварии на газопроводе

На Ставрополье 20 населенных пунктов остались без газа из-за прорыва трубы на газопроводе.

Авария произошла вечером 14 декабря в Кочубеевском округе. Как сообщалось ранее, в результате пожара на газопроводе пламя поднималось наверх на несколько десятков метров, освещая округу.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, восстановительные работы продолжатся до 14:00 15 декабря.

Без газоснабжения остаются почти 20 тысяч человек. В зоне отключения - 10 котельных, которые запитывают пять школ и пять детсадов.

В Кочубеевском округе введен режим повышенной готовности.