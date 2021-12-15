Газоснабжение в Ставрополье остановили после аварии

На участке газопровода в Ставропольском крае после произошедшего порыва трубы начались восстановительные работы.

В ходе работ на отводе к Черкесску в четырех населенных пунктах остановлено снабжение газом от распределительных станций. Приостановлено газоснабжение потребителей, получающих газ от газораспределительных станций хутора Дегтяревского, села Новая Деревня, хутора Усть-Невинского и станицы Беломечетской.

Авария привела к разрушению участка трубы длиной 10 м, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в результате пожара на газопроводе пламя поднималось наверх на несколько десятков метров, освещая округу.