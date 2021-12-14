14 Декабря 2021
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
порыв газопровода в Новом Уренгое (2015) | Фото: vk.com

На Ставрополье горит газопровод: факел поднимается на десятки метров вверх

На Ставрополье между населенными пунктами Усть-Невинка и Беломечетская горит газопровод. Пламя вырывается наверх на несколько десятков метров, освещая округу. По данным МЧС, угрозы пламя не создает. Информация о возгорании поступила около восьми часов вечера.

"В результате прорыва газопроводной трубы происходит факельное горение между населенными пунктами Усть-Невинка и Беломечетская. Угрозы населенным пунктам нет. Дальнейшая информация уточняется", - цитирует представителя министерства РИА Новости.

Теги: газопровод, факел, ставрополье, прорыв, пожар



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