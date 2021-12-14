На Ставрополье горит газопровод: факел поднимается на десятки метров вверх

На Ставрополье между населенными пунктами Усть-Невинка и Беломечетская горит газопровод. Пламя вырывается наверх на несколько десятков метров, освещая округу. По данным МЧС, угрозы пламя не создает. Информация о возгорании поступила около восьми часов вечера.